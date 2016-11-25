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В Великом Новгороде расскажут о курдском и тибетском языках

В городе пройдет юбилейный пятый фестиваль языков

В Великом Новгороде готовятся к проведению юбилейного пятого фестиваля языков. В течение дня его участникам прочитают лекции о нескольких десятках языков.

В рамках фестиваля предусмотрено шесть блоков, в каждом из которых параллельно будут идти 67 лекций. За это время новгородцы смогут узнать о таких языках, как испанский, норвежский, древне- и новогреческий, арабский, курдский, тибетский.

Особое внимание будет уделено языкам России  будут представлены, например, юкагирский, осетинский, диалект финского ингерманландского языка прихода Каттила и другие.

Одним из центральных событий фестиваля станет доклад студентки из Австралии, которая расскажет о языках аборигенов Зеленого континента, пишет Новгород.ру.  

Известия // пятница, 25 ноября 2016 года

В Великом Новгороде расскажут о курдском и тибетском языках

В городе пройдет юбилейный пятый фестиваль языков

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