В Великом Новгороде расскажут о курдском и тибетском языках

В Великом Новгороде готовятся к проведению юбилейного пятого фестиваля языков. В течение дня его участникам прочитают лекции о нескольких десятках языков.

В рамках фестиваля предусмотрено шесть блоков, в каждом из которых параллельно будут идти 6 – 7 лекций. За это время новгородцы смогут узнать о таких языках, как испанский, норвежский, древне- и новогреческий, арабский, курдский, тибетский.



Особое внимание будет уделено языкам России — будут представлены, например, юкагирский, осетинский, диалект финского ингерманландского языка прихода Каттила и другие.

Одним из центральных событий фестиваля станет доклад студентки из Австралии, которая расскажет о языках аборигенов Зеленого континента, пишет Новгород.ру.