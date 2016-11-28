Коммерческий подъем

Четыре последние года рынок коммерческого транспорта находился в глубоком анабиозе: в частности, продажи грузовых автомобилей (грузоподъемностью от 3,5 т) за этот период рухнули более чем в два с половиной раза — с 129 тыс. единиц в 2012 году до 51 тыс. в прошлом (см. график 1). Но в этом году рынок, похоже, начал выбираться из глубокой ямы — к радости его участников, рост продаж грузовых машин наблюдается вот уже семь месяцев подряд.







Обновление автопарка



Еще в январе рынок грузовиков катился под откос: в первом месяце года продажи ощутимо упали, более чем на 40%, в феврале — на 25% по отношению к аналогичному периоду 2015 года. Однако весной ситуация начала меняться: в марте падение притормозилось (до минус 1,3%), а далее продажи грузовиков начали расти, увеличившись в апреле на 14%, в мае — на 8,2%, в июне — на 2%. В августе продажи подскочили на 21%, а по итогам октября выросли почти на 5% (см. график 2).



Столь ощутимый подъем спроса для многих стал неожиданностью. Нельзя сказать, что экономический кризис в России позади, и на рынках, связанных с использованием коммерческих автомобилей, по-прежнему много неопределенности.



Ключевая причина нынешней активизации спроса на грузовики связана с так называемым эффектом отложенного спроса. Предприятия больше не могут экономить на обновлении своего автопарка, это грозит им остановкой ключевых бизнес-процессов. Устаревшая техника уже не может, например, вовремя доставлять важным клиентам грузы, а из-за участившихся поломок предприятия рискуют и вовсе потерять остатки своего бизнеса.

С другой стороны, объективно оживляются некоторые виды бизнеса потребителей коммерческого транспорта. В частности, на подъеме интернет-торговля, на фоне падения трансграничных перевозок оживились некоторые типы внутренних логистических услуг, например, по обслуживанию предприятий розничной торговли.

На обгон



Успешнее всего пробуждаются после спячки российские производители грузовиков, которым в кризис удается увеличивать свою долю. Согласно данным компании «Автостат», по итогам десяти месяцев 2016 года первые две строчки в рейтинге самых продаваемых марок грузовиков уверенно занимают российские КамАЗ и ГАЗ, неплохо смотрятся также «Урал» и белорусский МАЗ. При этом КамАЗ за 10 месяцев увеличил продажи более чем на 15%, а ГАЗ — почти на 5%; в совокупности продажи этих двух брендов сейчас занимают более половины всего рынка грузовиков в стране (21,6 тыс. единиц, см. таблицу 1).



В выгодное положение российских производителей поставил ослабевший рубль, который сделал разрыв в цене на отечественные и иностранные грузовые машины еще более ощутимым. Росту популярности отечественных грузовиков способствует и государство. Оно предлагает программы стимулирования спроса, в частности льготы на лизинг для приобретения произведенных в России грузовых автомобилей.



Конечно, по своим техническим характеристикам большинство моделей российских грузовиков все еще уступают иномаркам. Например, самыми продаваемыми моделями у КамАЗа являются достаточно устаревшие модели, например, КамАЗ-6520, 6511, 4311. Однако, российские автопроизводители делают заметные усилия для того, чтобы сократить технологическое отставание.



Так, весной на КамАЗе начата сборка тяжелых грузовиков нового поколения с самосвальной платформой КамАЗ-6580, КамАЗ-65801 и КамАЗ-65802, которые рассчитаны на работу в горных карьерах, строительстве, сельском хозяйстве. Новые машины призваны заменить устаревшие самосвальные модели КамАЗа; конструктивно они отличаются более комфортабельными кабинами, улучшенной подвеской, но главное — новым мотором Cummins, производство которого налажено совместно с американцами в Набережных Челнах. К основным достоинствам нового двигателя относятся малый вес, компактность, высокая мощность, более экономный расход топлива, наконец, он отвечает нормам выброса «Евро-5». На заводе предполагают, что в ближайшие несколько лет объем выпуска новых машин превысит уровень производства старых самосвалов.



Благосклонно встречена рынком и другая новинка КамАЗа — новый магистральный тягач КамАЗ-5490, предназначенный для дальних перевозок. Ранее в этом сегменте господствовали исключительно иностранные производители, теперь же КамАЗу удалось их потеснить. Модель 5490 сейчас поднялась на четвертую строчку в общем рейтинге самых популярных грузовиков в России. И за первые 10 месяцев текущего года объемы продаж этой машины увеличились более чем в два с половиной раза, превысив 1,8 тыс. единиц. Неплохо идут дела и у нижегородского ГАЗа, его новая модель «ГАЗон Next» также пользуется популярностью у покупателей — в этом году ее продажи увеличились на 44%, до 3,5 тыс. автомобилей.



Некоторые иностранные бренды, впрочем, тоже показывают неплохие результаты. Так, марка Volvo за 10 месяцев этого года продемонстрировала рост более чем на 20%. Успех этого и таких иностранных брендов, как Mercedes-Benz, Scania, Isuzu на рынке объясняется их ставкой на развитие собственных производственных мощностей на территории России.



В целом рынок грузовиков, скорее всего, закончит год с небольшим снижением в 3–6%. Но уже со следующего года, по прогнозам международной консалтинговой компании PwC, он может начать расти на 10% в год.

Разгон в легком весе



Вслед за рынком грузовиков позитивные сигналы начинает подавать и рынок легких коммерческих автомобилей (LCV, массой до 3,5 т). В марте и апреле текущего года он оказался в плюсовой зоне (причем в апреле прирост составил почти 10%), а в октябре продажи здесь поставили рекорд за год: 8,8 тыс. реализованных машин с приростом 4%.

Ожидается, что по итогам года рынок LCV незначительно сократится, на 3–4%, а в наступающем году возможен рост более чем на 10% в год (см. график 3). Как и в сегменте грузовиков, тон в «легком весе» коммерческого транспорта задают российские производители. Первое место уверенно держит ГАЗ со своей моделью «ГАЗель Next» (прирост в октябре на 25%, до 1,8 тыс. единиц); настоящий прорыв в этом году наблюдается у модели Lada Largus, которая вышла на второе место в общем рейтинге самых популярных LCV с приростом 69% (1 тыс. машин).



Впрочем, некоторые коммерческие сектора авторынка пока не демонстрируют признаков подъема. Это относится к продажам строительной и специальной техники. По последним данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), за первое полугодие 2016-го рынок дорожно-строительной и спецтехники в России снизился на 10%. И это при том, что в 2015 году его объем драматично сократился на 65%. В текущем году особенно просели продажи гусеничных тракторов (минус 49%), колесных экскаваторов (минус 64%) и самоходных грейдеров (минус 20%).



Продолжающееся сокращение продаж происходит из-за падения объемов строительства. Участники рынка спецтехники надеются на активизацию строительной индустрии в ближайшее время и на появление крупных государственных проектов, таких как возведение объектов к чемпионату мира по футболу. По их мнению, спад продаж на этом рынке в наступающем году также может смениться приростом.