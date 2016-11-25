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Янукович: сорвавшие суд ответственны за преступления на майдане

Об этом бывший президент Украины заявил в ходе пресс-конференции в Ростове-на-Дону

Бывший президент Украины Виктор Янукович заявил, что судебное заседание по делу о беспорядках на майдане в Святошинском районном суде Киева сорвали те же люди, что несут ответственность за преступления в 2014 году. Об этом он сообщил в ходе пресс-конференции в Ростове-на-Дону.

«Действия, которые были сегодня на Украине по блокированию заседания — за них отвечают люди, которые, на наш взгляд, имеют прямое отношение к преступлениям на майдане, — заявил экс-президент, цитирует ТАСС.

Он добавил, что преступления в отношении сотрудников правоохранительных органов, погибших в ходе событий 2014 года, требуют расследования.

«Почему не расследуются дела ребят, которые стояли на страже правопорядка? Сегодня в интернете много этих метилов есть, далеко ходить не нужно. Всем известно, что обстрелы велись из зданий, которые контролировали майдановцы. Как можно разделять эти события? Одни расследовать, а другие нет, одних делать героями, других закапывать», — подчеркнул бывший глава государства.

Напомним, заседание киевского суда было решено перенести на 28 ноября, так как на допрос не смогли доставить бойцов «Беркута», проходящих по делу в качестве обвиняемых — выезд из СИЗО, где они содержатся, был заблокирован радикалами.

Известия // пятница, 25 ноября 2016 года

Янукович: сорвавшие суд ответственны за преступления на майдане

Об этом бывший президент Украины заявил в ходе пресс-конференции в Ростове-на-Дону

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