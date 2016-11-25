Почтальон из Коми выдавала пенсии купюрами «банка приколов»

Женщину осудили на три месяца лишения свободы
В Коми почтальон выдавала пенсионерам купюры «банка приколов». Мировой суд Сосногорска признал женщину виновной в совершении преступления по статье «Мошенничество».
Судом установлено, что в сентябре 2016 года почтальон при выдаче пенсий в селе Вис Сосногорского района подменила пятитысячные купюры билетами «банка приколов». Жертвами ее обмана стали трое местных жительниц.
Как сообщает ИА «Комиинформ», пенсионерки обнаружили, что стали жертвами обмана и обратились в полицию.
Судья признал ее виновной в мошенничестве и назначил ей наказание в виде ограничения свободы сроком на 3 месяца.