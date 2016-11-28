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Первые среди равных

Какой бы ни была экономическая ситуация в отрасли, число новинок, ежегодно появляющихся в сфере коммерческого транспорта, неизменно велико. Не стал исключением и 2016 год

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Однако из-за падения курса рубля подавляющее большинство премьер имеет не зарубежные, а российские корни. Из длинного списка автобусов, грузовиков и представителей малого коммерческого транспорта, уже вставших на конвейер или вот-вот готовящихся попасть в серийное производство, «Известия» выбрали 10 наиболее востребованных для нашего рынка моделей.

LCV

Самой интересной новинкой в классе LCV стала продукция «Группы ГАЗ» — цельнометаллические фургоны «ГАЗель Next Van» с полной массой 3500 кг.

Семейство представлено практически в полной гамме вариантов: грузовой фургон вместимостью 13,5 куб. м, семиместный грузопассажирский вариант и микроавтобус на 17 пассажиров. С учетом наличия в гамме дизельного, бензинового и газового двигателей, современной технической «начинки» и сравнительно невысокой цены (от 1,14 млн руб.), автомобиль может оказаться привлекательным не только для тех, кто традиционно использует продукцию ГАЗа, но и тех, кто раньше предпочитал фургоны импортного производства.

Грузовые автомобили

АО «Исузу Рус», собирающее на производственной площадке в Ульяновске грузовики японской марки Isuzu, представило специализированный продукт — полноприводной Isuzu NPS75 LH (4х4). Автомобиль, относящийся к популярному в России семейству Isuzu Elf, представляет востребованную у нас нишу среднетоннажных вездеходов.

При полной массе 7500 кг Isuzu NPS75 LH (4х4) имеет грузоподъемность 4650 кг. За счет подключаемого переднего привода, клиренса 220 мм и угла въезда 30 градусов, компактных размеров и 155-сильного дизельного мотора полноприводник отлично подходит для мобильных ремонтных бригад: высокая проходимость сочетается в нем с маневренностью и надежностью.

ПАО «КамАЗ» готово к запуску производства долгожданного семейства КамАЗ-6580.

Оно станет логическим продолжением «старшей» модели КамАЗ-5490, которую в свое время КамАЗ создавал совместно с Mercedes-Benz. Специалисты положительно оценили технические возможности и адекватную цену «старшего» магистрального тягача, после чего КамАЗ решили применить опробованные решения и на «рабочих лошадках».
Самыми востребованными в семействе станут самосвалы КамАЗ-6580 (6х4, грузоподъемность 27 000 кг), КамАЗ-658025 (6х6, грузоподъемность 26 000 кг) и КамАЗ-658015 (8х4, грузоподъемность 33 000 кг).

Минский автомобильный завод (МАЗ) уверенно занимает третью строчку по количеству продаваемых в России грузовиков, так что внимание минчан к российскому рынку не удивительно. Одна из самых интересных новинок, представленных белорусами в 2016 году, — семейство полноприводных МАЗов четвертого поколения с колесной формулой 6х6.

Семейство включает в себя самосвал МАЗ 6502H9 (грузоподъемность 18 600 кг), сортиментовоз МАЗ 6302H9 (грузоподъемность 20 150 кг), седельный тягач МАЗ 6432H9 (полная масса 65 000 кг) и шасси МАЗ 6318H9. Особенность машин — в применении нового переднего моста, позволяющего увеличить нагрузку на него до 9200 кг, и модернизированной раздаточной коробки. Кроме того, использование четырех (а опционально — пяти) блокировок делает семейство интересным для регионов с ярко выраженным отсутствием дорог — иначе говоря, для подавляющего большинства субъектов федерации.

Еще одна крайне интересная новинка — специализированное шасси МЗКТ 740001 с колесной формулой 10х4 — также разработано в Белоруссии, на Минском заводе колесных тягачей (МЗКТ). Автомобиль изготовлен по заказу завода «Галичанин» и предназначен для монтажа крановой установки грузоподъемностью 100 т — к сожалению, в России шасси такого класса не производят.

Рама шасси рассчитана на вес 44 000 кг, что позволит в дальнейшем использовать его и для монтажа различных установок в нефтегазодобывающем секторе. Характерной особенностью МЗКТ 740001 является сочетание проверенных отечественных комплектующих (ведущих мостов собственного изготовления, двигателя ЯМЗ-652) и качественных импортных агрегатов (управляемая пятая ось BPW).

Отдельного внимания заслуживает и представленное «Группой ГАЗ» новое поколение капотных вездеходов «Урал Next».

Изюминкой полноприводников стало применение унифицированной с мало- и среднетоннажниками кабины. Подобная оптимизация призвана удешевить производство, а значит, снизить итоговую цену. Кроме того, применение нового ударопрочного пластика в изготовлении капота и крыльев позволит сохранить в целости самые повреждаемые при внедорожной эксплуатации детали.

Модельный ряд семейства «Урал Next» с колесной формулой 6х6 сейчас включает бортовой грузовик, седельный тягач, самосвал, а также разнообразные шасси под различные типы надстроек, что позволяет удовлетворить запросы практически всех традиционных приверженцев марки.

Автобусы

Белорусский завод «Белкоммунмаш», традиционный поставщик троллейбусов и трамваев в российские города, вплотную занялся производством электробусов.

Новое семейство с использованием передовых технологий создано на базе известной своим футуристическим дизайном модели Vitovt. Хотя начало проекту положил 12-метровый E420 Vitovt Electro, в серийное производство первым пойдет сочлененный E422 Vitovt Max Electro.

Применение в качестве источника энергии суперконденсаторов позволяет заряжать батареи с 30 до 100% всего за шесть минут, что позволяет нивелировать малый (чуть более 10 км) запас хода и делает применение электробусов в городской среде вполне реальным.

Первая партия электробусов БКМ E433 должна выйти на городские маршруты для замены троллейбусов уже в преддверии Нового года.

Тему использования альтернативного топлива поддержала компания Volgabus, запустив производство пригородного автобуса Volgabus Serpantin с двигателем, работающим на сжатом природном газе (метане). Применение подобных машин вне пределов городской черты ограничено малым количеством газовых заправок на наших трассах, поэтому выход любой новинки, готовой к таким трудностям, уже можно считать событием.

Модель 528512-CNG изначально создавалась для работы с газовым оборудованием, поэтому дизайн, скрывающий восемь 123-литровых баллонов на крыше, смотрится вполне органично. Запаса метана хватает на 400 км, этого вполне достаточно не только для пригородных, но и для междугородних маршрутов.

Одно из самых ожидаемых событий 2016 года — старт продаж новинки «Группы ГАЗ» — пригородного автобуса малого класса «ГАЗ Вектор Next». Автобус, по сути, стал реинкарнацией бессмертного семейства 3205 на полностью новой агрегатной базе с использованием шасси «ГАЗон Next». Сохранив такие плюсы, как относительная простота, выносливость и приемлемая стоимость, машина получила более комфортабельные салон и рабочее место водителя, а также улучшенные параметры экономичности.

В настоящий момент линейка «ГАЗ Вектор Next» включает пригородную/городскую и туристскую модификации, а также автобус для перевозки детей.

Силовые агрегаты

Отдельной строкой стоит упомянуть запуск в производство газовых двигателей ПАО «Автодизель» Ярославского моторного завода (ЯМЗ) семейства ЯМЗ-530 CNG.
Разработанные совместно с компанией Westport на базе дизельных двигателей семейства ЯМЗ-530, новые газовые моторы на 90% унифицированы со средними рядными дизелями и собираются с ними в едином потоке. Благодаря применению многоточечного впрыска с электронным управлением и турбонаддува, по своим техническим характеристикам они близки к дизельным аналогам. При этом как 4-цилиндровый ЯМЗ-534 CNG с объемом 4430 куб. см мощностью 150–170 л.с. и крутящим моментом 580 Нм, так и 6-цилиндровый ЯМЗ-536 CNG с объемом 6650 куб. см мощностью 258–312 л.с. и крутящим моментом 1120 Нм отвечают экологическим нормам «Eвро-5».

Известия // понедельник, 28 ноября 2016 года

Первые среди равных

Первые среди равныхКакой бы ни была экономическая ситуация в отрасли, число новинок, ежегодно появляющихся в сфере коммерческого транспорта, неизменно велико. Не стал исключением и 2016 год

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