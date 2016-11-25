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Финансовый оборот «Баварии» составил рекордные €626,8 млн

Основными источниками показателей немецкого гранда стали доходы от спонсоров и маркетинговых активностей

В сезоне-2015/16 финансовый оборот «Баварии» составил € 626,8 млн. Такой показатель стал рекордным за всю 116-летнюю историю мюнхенского клуба. По сравнению с прошлым годом оборот увеличился более чем на €100 млн.

До выплаты налогов прибыль клуба составила €53,9 млн, а после — €33 млн, что тоже стало для «Баварии» рекордом. Клуб завершает год с прибылью в 24-й раз подряд.

Как сообщает официальный сайт клуба, основными источниками показателей «Баварии» стали доходы от спонсоров и маркетинговых активностей (€169,8 млн), мерчендайзинга (€108,2), а также трансферов (€34,8).

 €83,4 млн составила прибыль от прав на показ матчей.

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Известия // пятница, 25 ноября 2016 года

Финансовый оборот «Баварии» составил рекордные €626,8 млн

Основными источниками показателей немецкого гранда стали доходы от спонсоров и маркетинговых активностей

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