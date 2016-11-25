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Пятница,
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Мантуров: «черная пятница» повышает спрос на отечественные товары

Глава Минпромторга прокомментировал «Известиям» ежегодную акцию

Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров прокомментировал «Известиям» крупнейшую в мире распродажу «черная пятница», заявив, что оценивает акцию позитивно.

«Я оцениваю это позитивно, как акцию, которая нацелена на стимулирование потребительского спроса, увеличение активности покупателей, продвижение продукции и в первую очередь российской продукции, а также на развитие в целом ритейла. Вы понимаете, что торговля как была двигателем, так и сохраняется им для того, чтобы продукция, которая производится нашими предприятиями, продвигалась на рынок. Для этого нужно развивать современные системы, связанные в том числе и с ритейл-услугами. Поэтому любая инициатива, которая идет именно на то, чтобы увеличивался объем производства, и продвижение продукции идет в плюс», — сказал Мантуров.

Напомним, «черная пятница» началась 24 ноября в 0.00.

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Известия // пятница, 25 ноября 2016 года

Мантуров: «черная пятница» повышает спрос на отечественные товары

Глава Минпромторга прокомментировал «Известиям» ежегодную акцию

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