Тормоза отказали

Впрочем, эксперты уверены: в 2017 году рынок достигнет дна и начнет демонстрировать медленный рост.



Российский автомобильный рынок никак не может найти педаль тормоза: снижение продаж новых легковых машин продолжается. Конечно, в текущем году наблюдается не столь драматичный обвал, как годом ранее, когда, рынок обрушился на 35,7%. И все же, по данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), за 10 месяцев текущего года продажи новых легковых машин в России сократились на 13,3%. Даже с учетом потенциально хороших результатов ноября и декабря по итогам года рынок в любом случае покажет итоговое падение в 10–14%. А значит, суммарные цифры продаж будут зафиксированы на уровне 1,3–1,4 млн машин — худший результат за последнее десятилетие, двукратное падение по сравнению с уровнем 2012 года, когда продажи достигали 2,8 млн единиц (см. график 1).

Слабый рубль и покупатель



При этом всего год назад участники рынка выражали робкую надежду, что в течение 2016 года российский авторынок стабилизируется, и, возможно, даже продемонстрирует медленный рост. Намеки на достижение заветного дна начали появляться в начале весны. Январь с падением в 29% оказался неудачным, но феврале, марте и апреле сжатие рынка начало притормаживаться — во второй весенний месяц он потерял лишь 8,5%. Появилось ощущение, что снижение продаж наконец-то остановится. Но нет, в августе авторынок продемонстрировал неутешительные минус 18%. Осенью темпы падения вновь притормозились — октябрь, например, принес минимальное за год сокращение на 2,6%. Однако статистику по году это уже не исправит.



Причины продолжающегося спада — прежние. Прежде всего это слабая национальная валюта, которая толкает цены вверх: по оценкам аналитиков, в этом году дилеры подняли цены на новые машины в среднем на 20%.



Одновременно продолжает снижаться и покупательная способность населения. По данным «Росстата», индекс потребительской уверенности (степень уверенности граждан в экономическом благополучии и готовность тратить накопления) в 2016 году опустился ниже, чем в 2015-м, до отметки минус 26–30%. Все это самым негативным образом сказалось на автомобильном рынке. Машина — значимая покупка, которую потребитель в условиях экономической неопределенности предпочитает откладывать до лучших времен.

Кроссоверы рулят



Экономическая ситуация особенно больно бьет по массовому сегменту рынка: по данным «Автостата», за 10 месяцев текущего года он сократился на 14,5%. В массовом сегменте удалось остаться в плюсе только трем маркам: китайский Lifan, продажи которого за 10 месяцев прибавили 29%, а также Ford (плюс 13%) и УАЗ (плюс 1%; см. график 2). Впрочем, хорошие показатели этих игроков, скорее, объясняются их прошлыми неудачами — годом раньше указанные бренды падали особенно низко, а потому сейчас показывают плюс из-за эффекта низкой базы.



Относительно устойчиво чувствуют себя восемь массовых марок: российская Lada, а также Škoda, Сhery, Toyota, Volkswagen, Renault, Kia, Hyundai — эти бренды демонстрирует сокращение продаж ниже среднерыночных. Прежде всего это объясняется их ставкой на развитие производства в России — чем выше локализация, тем больше возможностей сдерживать цены. У остальных 14 брендов, многие из которых поставляют машины с зарубежных заводов, дела идут хуже. Особенно невеселая ситуация у четырех компаний, показывающих падение более 50%, — Mitsubishi, Geely, Honda и SsangYong.



Премиум-сегмент предсказуемо менее волатилен: снижение продаж составляет в этом году 7,4%. Обеспеченные покупатели дорогих автомобилей и в кризис готовы приобретать новые машины. Из 14 присутствующих в премиальном сегменте брендов пять в текущем году оказались в плюсе: Alfa Romeo, Jaguar, Cadillac, Lexus, Smart. Снижение еще у трех брендов — BMW, Mini, Mercedes-Benz — наблюдается в среднем меньшее, чем по рынку. У Land Rover, Volvo, Acura падение продаж составляет 20% и более (см. график 3).



По итогам года в выигрыше останутся те игроки, которые сумели представить новинки в наиболее значимых сегментах рынка. Их, кстати, всего два: бюджетные автомобили так называемого размерного В-класса и кроссоверы. Согласно маркетинговым оценкам, в совокупности они занимают сегодня более 80% всего рынка. Уходящий год ознаменовался премьерами ярких новинок прежде всего в сегменте кроссоверов, к которым можно отнести обновленный Nissan Qashqai, Renault Kaptur, Hyundai Creta, Toyota RAV4 и др.

Рост на новый год



Кризис не вечен, учат нас философы и экономисты. Когда же кончится буря на российском автомобильном рынке, который падает уже четвертый год? Наиболее распространенные прогнозы говорят о том, что терпеть осталось недолго — вполне вероятно, стабилизация может начаться в наступающем году, а по итогам 2017 года есть шансы увидеть даже рост.



Аналитики международной консалтинговой компании PwC утверждают, что в 2017 году продажи новых автомобилей в РФ увеличатся более чем на 15%, а далее рынок будет расти приблизительно такими же темпами в течение нескольких лет, к 2020 году перешагнув отметку 2 млн единиц. Маркетологи говорят о том, что мировые цены на нефть в ближайшее время, вероятнее всего, снижаться не будут и даже начнут расти. Это должно придать устойчивость российской экономике, увеличить доходы населения и подогреть потребительский спрос, в том числе на такие дорогие товары длительного пользования, как автомобили. Ведь по уровню «автомобилизации на душу» Россия все еще в разы уступает развитым странам.



Положительно должна сказаться на рынке в новом году и позиция государства, которое декларирует, что намерено и в ближайшем будущем поддерживать автомобильный рынок. При этом расходы на такую поддержку даже увеличатся: если в уходящем году на стимулирование продаж новых автомобилей из бюджета было выделено порядка 50 млрд руб., то в 2017-м, по заявлениям Минпромторга, на эти цели будет направлено более 60 млрд руб. Гражданам предложат новые программы: «Первый автомобиль» (субсидия 60 тыс. руб. при покупке первого автомобиля стоимостью до 800 тыс. руб. гражданами до 30 лет), «Семейный автомобиль» (субсидия 100 тыс. руб. на покупку автомобиля стоимостью до 1 млн руб. для семей с тремя и более детьми в случае, если в семье нет автомобиля) и «Социальный работник» (субсидия 60 тыс. руб. для работников бюджетной сферы на покупку машины стоимостью до 800 тыс. руб.). То есть наступающий год вполне способен принести автомобильному рынку действительно долгожданный подарок в виде оживления потребительского спроса.