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Янукович заявил, что уехал с Украины с личными вещами и без денег

Бывший президент Украины подчеркнул, что у него нет никаких средств на банковских счетах

Бывший президент Украины Виктор Янукович в ходе пресс-конференции в Ростове-на-Дону заявил, что на счетах у него нет никаких денег и с Украины он ничего не вывозил.

«Я с Украины ничего не вывозил, кроме личных вещей. Все эти расследования показали, что это всё, как и майдан, который возник на лжи, фальсификации и хорошо подготовленная пропаганда, просто людей обманули. Люди сами об этом говорят», — заявил бывший президент, передает «РИА Новости».

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Известия // пятница, 25 ноября 2016 года

Янукович заявил, что уехал с Украины с личными вещами и без денег

Бывший президент Украины подчеркнул, что у него нет никаких средств на банковских счетах

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