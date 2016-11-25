В РФС выбрали председателя и зампреда по разрешению споров

Ранее «Известия» писали, что в организации произойдет ряд изменений, которые напрямую коснутся руководства комитетов и комиссий.
Сегодня состоялись выборы председателя и заместителя председателя Палаты РФС по разрешению споров.
На пост председателя арбитры Палаты РФС по разрешению споров избрали Виктора Березова. Должность заместителя председателя досталась Константину Ляхову.
Ранее «Известия» писали, что в РФС произойдет ряд изменений, которые напрямую коснутся руководства комитетов и комиссий.
Сообщалось, что на повестке дня — пересмотр порядка избрания председателя и заместителя председателя палаты.
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