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В РФС выбрали председателя и зампреда по разрешению споров

Ранее «Известия» писали, что в организации произойдет ряд изменений, которые напрямую коснутся руководства комитетов и комиссий.

Сегодня состоялись выборы председателя и заместителя председателя Палаты РФС по разрешению споров.

На пост председателя арбитры Палаты РФС по разрешению споров избрали Виктора Березова. Должность заместителя председателя досталась Константину Ляхову.

Ранее «Известия» писали, что в РФС произойдет ряд изменений, которые напрямую коснутся руководства комитетов и комиссий.

Сообщалось, что на повестке дня — пересмотр порядка избрания председателя и заместителя председателя палаты.

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Известия // пятница, 25 ноября 2016 года

В РФС выбрали председателя и зампреда по разрешению споров

Ранее «Известия» писали, что в организации произойдет ряд изменений, которые напрямую коснутся руководства комитетов и комиссий.

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