Постпред Турции при ООН назвал успех ИГ следствием ошибок Ирака

Постпред Турции при ООН Феридун Синирлиоглу назвал успех ИГ (запрещена в РФ) следствием ошибок Ирака.

Об этом он заявил в официальном письме в Совбез международной организации.

«Сложившееся положение в Ираке стало в первую очередь результатом его собственных ошибочных действий», – цитирует послание ТАСС.

Дипломат привел в пример такие просчеты политики, как религиозная и этническая изоляция, маргинализация определенных групп и сосредоточение власти в руках центрального правительства в ущерб федеральной системе.

При этом он отверг нападки на Анкару, которые высказывает Багдад в связи с присутствием ее армии на севере Ирака, поскольку это необходимо для обеспечения национальной безопасности Турции.

Читайте также: Иракские сунниты примкнули к ИГ