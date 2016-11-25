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Постпред Турции при ООН назвал успех ИГ следствием ошибок Ирака

Постоянный представитель Турции при ООН Феридун Синирлиоглу отверг обвинения Багдада в нарушении суверенитета страны

Постпред Турции при ООН Феридун Синирлиоглу назвал успех ИГ (запрещена в РФ) следствием ошибок Ирака.

Об этом он заявил в официальном письме в Совбез международной организации.

«Сложившееся положение в Ираке стало в первую очередь результатом его собственных ошибочных действий», – цитирует послание ТАСС.

Дипломат привел в пример такие просчеты политики, как религиозная и этническая изоляция, маргинализация определенных групп и сосредоточение власти в руках центрального правительства в ущерб федеральной системе.

При этом он отверг нападки на Анкару, которые высказывает Багдад в связи с присутствием ее армии на севере Ирака, поскольку это необходимо для обеспечения национальной безопасности Турции.

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Известия // пятница, 25 ноября 2016 года

Постпред Турции при ООН назвал успех ИГ следствием ошибок Ирака

Постоянный представитель Турции при ООН Феридун Синирлиоглу отверг обвинения Багдада в нарушении суверенитета страны

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