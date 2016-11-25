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Украина готова возобновить закупку газа из России

Украина готова возобновить закупку газа из России

Украина готова возобновить закупку газа из России, говорится в заявлении украинского нефтегазового госконцерна «Нафтогаз». Сегодня ранее концерн заявил о «ликвидации зависимости» от импорта российского газа спустя год после прекращения его прямой закупки по контракту с «Газпромом».

«Украинская сторона поддерживает инициативу по проведению в Брюсселе встречи в трехстороннем формате с участием Украины, ЕС и России», - говорится в сообщении «Нафтогаза».

Компания считает, что Россия предлагает неконкурентный условия закупок, вследствие чего Украина прекратила импортировать российский газ.

«Нафтогаз» отмечает, что готов к возобновлению поставок газа из РФ на условиях, зафиксированных в предыдущих «зимних пакетах».

25 ноября министр энергетики РФ Александр Новак провел переговоры в Москве с замглавы Еврокомиссии Марошем Шефчовичем, на которых стороны договорились о проведении трехсторонней встречи с участием представителей России, Украины и Еврокомиссии.

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Известия // пятница, 25 ноября 2016 года

Украина готова возобновить закупку газа из России

Украина готова возобновить закупку газа из России

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