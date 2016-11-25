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Согласно опросам, Фийон выиграет праймериз правоцентристов во Франции

Бывший премьер-министр Франсуа Фийон уже имеет 61% голосов оппозиции

Согласно опросам общественного мнения, бывший французский премьер-министр Франсуа Фийон выиграет праймериз правоцентристов.

Об этом заявили сегодня французские СМИ со ссылкой на результаты исследования компании Opinionway.

По прогнозам, экс-премьер набирает 61% голосов, а его соперник, мэр Бордо Ален Жюппе только 39%.

Выборы должны выявить кандидата на пост президента Франции от правоцентристской партии «Республиканцы», сообщает ТАСС.

В первом туре праймериз из борьбы выбыл экс-президент республики Николя Саркози. Второй тур состоится в воскресенье, 27 ноября.

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Известия // пятница, 25 ноября 2016 года

Согласно опросам, Фийон выиграет праймериз правоцентристов во Франции

Бывший премьер-министр Франсуа Фийон уже имеет 61% голосов оппозиции

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