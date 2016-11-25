Новости, деловые новости - Известия
Суббота,
26 ноября
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Мир   |     |   написать авторам

МО РФ протестует против закрытия Украиной воздушного пространства

Ноту протеста в Министерстве обороны вручили атташе по вопросам обороны при посольстве Украины в России

Министерство обороны РФ протестует против закрытия Украиной воздушного пространства над акваторией Черного моря западнее Крыма.

Соответствующее заявление сделало военное ведомство России.

Как сообщает Минобороны РФ на своем сайте, нота протеста была вручена атташе по вопросам обороны при посольстве Украины в России.

В документе ограничения на полеты над зоной воздушного пространства были названы незаконными и нарушающими границы РФ.

«Что является нарушением норм международного права и российского законодательства»,  говорится в военно-дипломатической ноте.

Ранее Киев объявил о запрете полетов над частью акватории Черного моря для проведения ракетных стрельб.

Читайте также:

Росавиация добьется от Киева отмены ввода запретных зон над Крымом

Известия // пятница, 25 ноября 2016 года

МО РФ протестует против закрытия Украиной воздушного пространства

Ноту протеста в Министерстве обороны вручили атташе по вопросам обороны при посольстве Украины в России

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Сергей Арбузов

политик

Все мнения

Мнение

Алексей Мухин

политолог

Все мнения

Мнение

Ростислав Ищенко

политолог

Все мнения

Мнение

Дмитрий Боровиков

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Игорь Чернышенко

сенатор

Все мнения

Мнение

Евгения Осипова

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Алексей Чаплыгин

эксперт

Все мнения

Мнение

Петр Толстой

вице-спикер ГД

Все мнения

Мнение

Андрей Назаров

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Карен Шахназаров

кинорежиссер и продюсер

Все мнения

Мнение

Олег Матвейчев

политолог

Все мнения

Мнение

Александр Пасечник

аналитик

Все мнения

Мнение

Виктор Литовкин

обозреватель

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке