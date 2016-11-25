МО РФ протестует против закрытия Украиной воздушного пространства

Министерство обороны РФ протестует против закрытия Украиной воздушного пространства над акваторией Черного моря западнее Крыма.

Соответствующее заявление сделало военное ведомство России.

Как сообщает Минобороны РФ на своем сайте, нота протеста была вручена атташе по вопросам обороны при посольстве Украины в России.

В документе ограничения на полеты над зоной воздушного пространства были названы незаконными и нарушающими границы РФ.

«Что является нарушением норм международного права и российского законодательства», — говорится в военно-дипломатической ноте.

Ранее Киев объявил о запрете полетов над частью акватории Черного моря для проведения ракетных стрельб.

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