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Россия не будет закрывать небо над Крымом из-за стрельб Украины

Росавиация уверена в отмене Киевом планов стрелять боевыми ракетами там, где летают пассажирские самолеты

Сделав заявление о проведении ракетных стрельб в акватории Крыма, Украина предприняла политический демарш и не будет проводить испытания боевого оружия в мирном небе, поэтому Россия не планирует закрывать небо над полуостровом, заявляют в Федеральном агентстве воздушного транспорта.

В Росавиации заявили, что вопрос о закрытии неба вообще не стоял на повестке дня и не является актуальным. В ведомстве отметили, что 24 ноября Украина выступила с авиационным уведомлением (НОТАМ), в котором было заявлено об углублении на 12 км опасных зон при стрельбах на территорию России, сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что эти уведомления не были согласованы с Россией. При этом Росавиация предупредила авиакомпании о планах Киева и заверила, что сделает все возможное ради безопасности полетов.

Напомним, Росавиация заявила ранее, что Украина нарушает все международные соглашения, заявляя о проведении 1 и 2 декабря ракетных стрельб в районе Симферополя.

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Известия // пятница, 25 ноября 2016 года

Россия не будет закрывать небо над Крымом из-за стрельб Украины

Росавиация уверена в отмене Киевом планов стрелять боевыми ракетами там, где летают пассажирские самолеты

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