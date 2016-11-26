Меркель: Еросоюз и Турция должны выполнять взаимные обязательства

Канцлер Германии Ангела Меркель призвала ЕС и Турцию выполнять взаимные обязательства.

Об этом сообщило агентство Рейтер со ссылкой на главу ФРГ.

«Я думаю, соглашение с Турцией по мигрантам входит в интересы обеих сторон», – цитирует «РИА Новости» Меркель.

Кроме того, она отметила, что у нее нет запасного плана, если Анкара вдруг откажется выполнять свои обязательства по мигрантам.

Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что откроет границы с ЕС для беженцев, если ЕС будет и впредь проявлять по отношению к Анкаре недружественные действия.

Такую реакцию Эрдогана вызвала резолюция Европарламента о приостановке переговоров по вступлению Турции в Евросоюз из-за несоблюдения прав человека.

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