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Верховный суд Норвегии не позволил Сноудену приехать в страну

Экс-сотруднику спецслужб США не гарантируют, что он не будет выдан американским властям

Верховный суд Норвегии не удовлетворил апелляцию экс-сотрудника спецслужб США Эдварда Сноудена, добивающегося собственной невыдачи американским властям в случае посещения этой страны для получения премии за вклад в защиту свободы слова.

Минюст Норвегии также заявил, что не может дать Сноудену никаких гарантий. Кроме этого, два норвежских суда не приняли иски американца против Норвегии. Верховный суд страны поддержал позиции окружного суда Осло и Апелляционного суда, которые отказались рассматривать вопрос о его возможной экстрадиции в США без соответствующего запроса, передает ТАСС.

Сноудену также нужно будет покрыть судебные издержки, которые составили $1,6 тыс.

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Известия // суббота, 26 ноября 2016 года

Верховный суд Норвегии не позволил Сноудену приехать в страну

Экс-сотруднику спецслужб США не гарантируют, что он не будет выдан американским властям

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