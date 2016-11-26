США: нужен диалог о контроле над обычными вооружениями в Европе

В Госдепе США поддержали предложение Германии о необходимости диалога о контроле над обычными вооружениями в Европе.

Об этом сообщил представитель американского внешнеполитического ведомства.

«США считают, что лучший способ начать восстанавливать военную транспарентность и доверие в Европе… это участвовать в инклюзивном структурированном диалоге в ОБСЕ по вопросам безопасности», – цитирует ТАСС американского дипломата.

Кроме того, по мнению представителя Госдепа, это поможет заложить основу по усилению контроля над обычными вооружениями и модернизации так называемого «Венского документа», который предусматривает обмен информацией о военных силах и планировании в области обороны.

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