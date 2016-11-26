Авария обесточила центр Лондона

Из-за крупной аварии на высоковольтных проводах ряд центральных районов Лондона остались без электроснабжения, были отменены спектакли, потухла рождественская иллюминация.

Как сообщает Evening Standard, без света оказались район Вест-энд, площадь Пикадилли, улица Шефтсбери-авеню и Чайна-таун в Сохо. Приостановили свою работы театры, кинотеатры, выставки и рестораны, передает ТАСС.

Место аварии установлено и к нему направлены технические работники. Подача электричества будет возобновлена в ближайшее время.