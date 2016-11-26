Новости, деловые новости - Известия
Суббота,
26 ноября
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Политика   |     |   написать авторам

Авария обесточила центр Лондона

Без света оказались площадь Пикадилли, Вест-энд и театры на Шефтсбери-авеню

Из-за крупной аварии на высоковольтных проводах ряд центральных районов Лондона остались без электроснабжения, были отменены спектакли, потухла рождественская иллюминация.

Как сообщает Evening Standard, без света оказались район Вест-энд, площадь Пикадилли, улица Шефтсбери-авеню и Чайна-таун в Сохо. Приостановили свою работы театры, кинотеатры, выставки и рестораны, передает ТАСС.

Место аварии установлено и к нему направлены технические работники. Подача электричества будет возобновлена в ближайшее время.

Известия // суббота, 26 ноября 2016 года

Авария обесточила центр Лондона

Без света оказались площадь Пикадилли, Вест-энд и театры на Шефтсбери-авеню

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Сергей Арбузов

политик

Все мнения

Мнение

Игорь Чернышенко

сенатор

Все мнения

Мнение

Ростислав Ищенко

политолог

Все мнения

Мнение

Алексей Мухин

политолог

Все мнения

Мнение

Дмитрий Боровиков

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Петр Толстой

вице-спикер ГД

Все мнения

Мнение

Алексей Чаплыгин

эксперт

Все мнения

Мнение

Евгения Осипова

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Андрей Назаров

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Карен Шахназаров

кинорежиссер и продюсер

Все мнения

Мнение

Олег Матвейчев

политолог

Все мнения

Инфографика

Непьющая страна: какой регион России меньше употребляет алкоголь

Непьющая страна: какой регион России меньше употребляет алкоголь

Вся инфографика

Инфографика

Курильские острова: за что борются Россия и Япония

Курильские острова: за что борются Россия и Япония

Вся инфографика

Мнение

Александр Пасечник

аналитик

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке