Авария обесточила центр Лондона

Без света оказались площадь Пикадилли, Вест-энд и театры на Шефтсбери-авеню
Из-за крупной аварии на высоковольтных проводах ряд центральных районов Лондона остались без электроснабжения, были отменены спектакли, потухла рождественская иллюминация.
Как сообщает Evening Standard, без света оказались район Вест-энд, площадь Пикадилли, улица Шефтсбери-авеню и Чайна-таун в Сохо. Приостановили свою работы театры, кинотеатры, выставки и рестораны, передает ТАСС.
Место аварии установлено и к нему направлены технические работники. Подача электричества будет возобновлена в ближайшее время.