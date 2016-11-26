Киеву выражен официальный протест из-за учений в Черном море

Киеву выражен официальный протест в связи с закрытием полетов над акваторией Черного моря западнее Крыма.

Об этом заявило Минобороны РФ на своем сайте.

Украинскому атташе, вызванному в военное ведомство России передали военно-дипломатическую ноту протеста в связи с планами учебных ракетных стрельб в Черном море, сообщает Федеральное агентство новостей.

В Минобороне считают, что эти учения ВСУ и закрытие в связи с ними зоны для полетов станет нарушением международно-правовых норм, а также законодательства Российской Федерации.

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