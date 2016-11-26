ЕКА: В крушении аппарата «Скиапарелли» нет вины России

Крушение зонда «Скиапарелли» на Марсе никак не связано с деятельностью россиян, в Европе по-прежнему намерены плотно сотрудничать с Россией в сфере освоения космоса, завил директор Европейского космического агентства (ЕКА) Йохан-Дитрих Вернер.

В частности, в ЕКА, по его словам, надеются на взаимодействие с РФ в проектах по автоматическим и пилотируемым космическим миссиям. Вернер отметил, что Россия на высоком уровне выполнила свои обязательства по программе «ЭкзоМарс», сообщает Федеральное агентство новостей.

Глава ЕКА также заявил, что марсианская миссия «ЭкзоМарс» является знаковой для России и Европы.

Напомним, перед тем, как констатировать гибель космического аппарата «Скиапарелли» при посадке на поверхность Марса, специалисты ЕКА пытались связаться с ним в течение двух суток, однако это не дало результата. После подтверждения факта крушения зонда при помощи снимков, сделанных американским спутником MRO, встал вопрос о причинах провала российско-европейской космической миссии.