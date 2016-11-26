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Самолет аварийно сел на шоссе в штате Миссисипи

ЧП произошло из-за отказа двигателя

Легкий самолет совершил экстренную посадку на шоссе в округе Нишоба американского штата Миссисипи, пострадавших нет, сообщает ABC.

Как говорится в сообщении, самолет направлялся в Бирмингем, но во время полета произошел отказ двигателя. Пилот принял решение садиться прямо на шоссе. При экстренной посадке удалось избежать серьезных последствий, никто не пострадал. Однако самолет оказался поврежден: во время торможения на трассе он сшибал крыльями дорожные знаки, передает ТАСС.

Полиция и местные власти начали расследование инцидента.

Известия // суббота, 26 ноября 2016 года

Самолет аварийно сел на шоссе в штате Миссисипи

ЧП произошло из-за отказа двигателя

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