Самолет аварийно сел на шоссе в штате Миссисипи

Легкий самолет совершил экстренную посадку на шоссе в округе Нишоба американского штата Миссисипи, пострадавших нет, сообщает ABC.

Как говорится в сообщении, самолет направлялся в Бирмингем, но во время полета произошел отказ двигателя. Пилот принял решение садиться прямо на шоссе. При экстренной посадке удалось избежать серьезных последствий, никто не пострадал. Однако самолет оказался поврежден: во время торможения на трассе он сшибал крыльями дорожные знаки, передает ТАСС.

Полиция и местные власти начали расследование инцидента.