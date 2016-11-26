Ученые нашли на Венере жилища инопланетян

После анализа свежего фотоматериала поверхности Венеры, полученного с зонда «Магеллан», ученые заявили об обнаружении на этой планете признаков жилья инопланетян: на снимках видны дома одинаковой высоты, расположенные рядами и объединенные в колонии.

Ученые сообщили, что такие колонии разбросаны по всей планете. Среди рассматриваемых версий — возникновение построек вследствие действий разумной цивилизации. Уфологи в этой связи заявили, что ученые НАСА давно знают о колониях на Венере, но эта информация находится под грифом секретности, сообщает Федеральное агентство новостей.

Между тем, российские ученые выразили сомнения в правдоподобности гипотезы на основе фотографий «Магеллана».

«Нам бы хотелось верить, что это так. Но реально мы сталкиваемся с большим количеством подобных новостей, и основная часть не подтверждается. Вот новости про Венеру приходят уже не первый раз. И там нечто странное было обнаружено еще на первых снимках планеты», — сказал российский уфолог, координатор научно-общественного объединения «Космопоиск» Вадим Чернобров.

Он напомнил, что Венера является очень далекой от Земли планетой, ее поверхность, покрытая густой облачностью, уже много лет является предметом споров ученых, которые могут лишь гадать, что же находится за завесой.

Чернобров отметил, что рельеф планеты был установлен при помощи зондирования, которое дает лишь приблизительное представление о поверхности.

«Поэтому, пока все слишком, в прямом и переносном смысле, размыто, чтобы однозначно утверждать», — заявил он.