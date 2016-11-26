Инцидент произошел в городе Имамшехр
Число погибших при столкновении поездов в Иране достигло 44 человек.
Об этом сообщило министерство здравоохранения страны.
Инцидент произошел в городе Имамшехр утром, в субботу, 26 ноября.
Поезд врезался в стоявший на платформе состав.
«Первоначальное расследование показало, что скорый поезд, курсирующий между городами Табриз и Мешхед, вынужден был остановиться из-за механического повреждения», – цитирует Федеральное агентство новостей губернатора провинции Семнан Мохаммада Хаббаза.
Из-за аварии четыре вагона сошли с путей, в двух начался пожар. Первоначально говорилось о 40 погибших и более сотни раненых.
Спасатели продолжают работы по извлечению из-под обломков пострадавших.