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Число погибших при столкновении поездов в Иране достигло 44 человек

Инцидент произошел в городе Имамшехр

Число погибших при столкновении поездов в Иране достигло 44 человек.

Об этом сообщило министерство здравоохранения страны.

Инцидент произошел в городе Имамшехр утром, в субботу, 26 ноября.

Поезд врезался в стоявший на платформе состав.

«Первоначальное расследование показало, что скорый поезд, курсирующий между городами Табриз и Мешхед, вынужден был остановиться из-за механического повреждения», – цитирует Федеральное агентство новостей губернатора провинции Семнан Мохаммада Хаббаза.

Из-за аварии четыре вагона сошли с путей, в двух начался пожар. Первоначально говорилось о 40 погибших и более сотни раненых.

Спасатели продолжают работы по извлечению из-под обломков пострадавших.

Известия // суббота, 26 ноября 2016 года

Число погибших при столкновении поездов в Иране достигло 44 человек

Инцидент произошел в городе Имамшехр

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