США признали президентские выборы свободными от кибервмешательства.

Об этом сообщила газета Нью-Йорк таймс со ссылкой на администрацию президента Барака Обамы.

Власти страны не обнаружили во время выборов никакой активности хакеров, которая могла помещать голосованию.

«Мы считаем, что наши выборы были честными и свободными с точки зрения киберезопасности», – цитирует ТАСС заявление Белого дома.

При этом в администрации президента напомнили, что они считают, что во время предвыборной компании хакерские атаки были и направлялись они из Москвы.

По мнению американских властей, Кремль хотел поставить под сомнение честность выборов, и, как следствие – легитимность будущего президента США.

Никаких доказательств данной теории официальный Вашингтон не привел.

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