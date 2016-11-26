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Вышедший из тюрьмы Хенесс вновь стал президентом ФК «Бавария»

Экс-президент клуба был осужден за уклонение от уплаты налогов

Президентом футбольного клуба «Бавария» вновь стал Ули Хенесс, который в феврале был досрочно освобожден из тюрьмы, сообщает команда.

Хенесс по решению мюнхенского суда в марте 2014 года был признан виновным в валютных спекуляциях, отмывании денег и уклонении от уплаты налогов. Президент «Баварии» был приговорен к трем с половиной годам тюремного заключения, сообщает «Р-Спорт».

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Известия // суббота, 26 ноября 2016 года

Вышедший из тюрьмы Хенесс вновь стал президентом ФК «Бавария»

Экс-президент клуба был осужден за уклонение от уплаты налогов

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