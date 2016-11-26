Истребители ВВС Японии подняты в воздух из-за военных самолетов Китая

Бомбардировщики ВВС КНР Xian H-6 пролетели через пролив Мияко в сторону Восточно-Китайского моря
Истребители ВВС Японии поднимались по тревоге из-за приближения шести военных самолетов Китая к южной префектуре Окинава.
Как сообщил объединенный комитет начальников штабов сил самообороны, среди группы китайских военных самолетов были истребители Су-30 и стратегические бомбардировщики Xian H-6. Самолеты КНР не нарушали воздушное пространство Японии.
Они пролетели через пролив Мияко в сторону Восточно-Китайского моря, информирует «РИА Новости».