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Истребители ВВС Японии подняты в воздух из-за военных самолетов Китая

Бомбардировщики ВВС КНР Xian H-6 пролетели через пролив Мияко в сторону Восточно-Китайского моря

Истребители ВВС Японии поднимались по тревоге из-за приближения шести военных самолетов Китая к южной префектуре Окинава.

Как сообщил объединенный комитет начальников штабов сил самообороны, среди группы китайских военных самолетов были истребители Су-30 и стратегические бомбардировщики Xian H-6. Самолеты КНР не нарушали воздушное пространство Японии.

Они пролетели через пролив Мияко в сторону Восточно-Китайского моря, информирует «РИА Новости».

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Известия // суббота, 26 ноября 2016 года

Истребители ВВС Японии подняты в воздух из-за военных самолетов Китая

Бомбардировщики ВВС КНР Xian H-6 пролетели через пролив Мияко в сторону Восточно-Китайского моря

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