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Выдворенных из ДНР журналистов «Дождя» доставили в Ростов-на-Дону

Ранее в министерстве госбезопасности самопровозглашенной республики сообщили о проведении допроса сотрудников СМИ

Выдворенные с территории Донецкой народной республики журналисты телеканала «Дождь» были доставлены в Ростов-на-Дону, сообщают в пресс-службе телеканала.

«Спецслужбы самопровозглашенной Донецкой народной республики освободили корреспондентов «Дождя» Сергея Ерженкова и Василия Полонского. Они доставлены на территорию России», — сообщается на сайте телеканала.

Ранее 25 ноября министерство госбезопасности самопровозглашенной республики сообщило в выдворении сотрудников СМИ с территории ДНР. По словам журналистов, они были задержаны сотрудниками министерства государственной безопасности ДНР. Правоохранители провели допрос корреспондентов, а затем удалили их записи.

В МГБ пояснили, что при демонстрации отснятых материалов было установлено, что они носят провокационный характер, а также в ложном свете показывают ситуацию в республике.

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Известия // суббота, 26 ноября 2016 года

Выдворенных из ДНР журналистов «Дождя» доставили в Ростов-на-Дону

Ранее в министерстве госбезопасности самопровозглашенной республики сообщили о проведении допроса сотрудников СМИ

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