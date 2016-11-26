Выдворенных из ДНР журналистов «Дождя» доставили в Ростов-на-Дону

Выдворенные с территории Донецкой народной республики журналисты телеканала «Дождь» были доставлены в Ростов-на-Дону, сообщают в пресс-службе телеканала.



«Спецслужбы самопровозглашенной Донецкой народной республики освободили корреспондентов «Дождя» Сергея Ерженкова и Василия Полонского. Они доставлены на территорию России», — сообщается на сайте телеканала.

Ранее 25 ноября министерство госбезопасности самопровозглашенной республики сообщило в выдворении сотрудников СМИ с территории ДНР. По словам журналистов, они были задержаны сотрудниками министерства государственной безопасности ДНР. Правоохранители провели допрос корреспондентов, а затем удалили их записи.

В МГБ пояснили, что при демонстрации отснятых материалов было установлено, что они носят провокационный характер, а также в ложном свете показывают ситуацию в республике.