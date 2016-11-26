На Кубе объявлен траур в связи с кончиной Фиделя Кастро

На Кубе объявлен девятидневный национальный траур в связи со смертью революционера Фиделя Кастро.



Как передает агентство France-Presse, сроки прощания с бессменным руководителем первого социалистического государства в Западном полушарии будут объявлены позднее.

Напомним, Фидель Кастро скончался вечером 25 ноября в возрасте 90 лет. В правительстве республики сообщили, что похороны кубинского лидера состоятся 4 декабря в городе Сантьяго-де-Куба.