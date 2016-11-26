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Следователи называют суицид главной версией смерти Гамильтона

Фотограф был найден мертвым в своей квартире в Париже

Следователи называют самоубийство главной версией причин смерти известного фотографа Дэвида Гамильтона, сообщили источники, близкие к расследованию обстоятельств его гибели.

Об этом сообщает агентство France-Presse.

Ранее «Известия» сообщили, что британско-французский фотограф был обнаружен мертвым в своей квартире в Париже. Рядом с телом фотохудожника находились выписанные ему лекарства.

Дэвид Гамильтон прославился благодаря своим мягко сфокусированным снимкам обнаженных девушек-подростков.

Месяц назад телеведущая Флави Фламон, рассказала, что Гамильтон изнасиловал ее десятки лет назад, когда она была его моделью. Заявление телеведущей поддержали еще несколько женщин.

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Известия // суббота, 26 ноября 2016 года

Следователи называют суицид главной версией смерти Гамильтона

Фотограф был найден мертвым в своей квартире в Париже

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