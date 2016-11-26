Следователи называют суицид главной версией смерти Гамильтона

Фотограф был найден мертвым в своей квартире в Париже
Следователи называют самоубийство главной версией причин смерти известного фотографа Дэвида Гамильтона, сообщили источники, близкие к расследованию обстоятельств его гибели.
Об этом сообщает агентство France-Presse.
Ранее «Известия» сообщили, что британско-французский фотограф был обнаружен мертвым в своей квартире в Париже. Рядом с телом фотохудожника находились выписанные ему лекарства.
Дэвид Гамильтон прославился благодаря своим мягко сфокусированным снимкам обнаженных девушек-подростков.
Месяц назад телеведущая Флави Фламон, рассказала, что Гамильтон изнасиловал ее десятки лет назад, когда она была его моделью. Заявление телеведущей поддержали еще несколько женщин.