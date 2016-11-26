Глава АНПФ: россияне могут потерять 10% накопительной части пенсии

Будущие пенсионеры могут не получить около 10–10,5% своей накопительной части пенсии из-за ее заморозки, сообщил глава Ассоциации негосударственных пенсионных фондов Сергей Беляков.

Согласно подсчетам АНПФ, потери будущих пенсионеров от заморозки накопительной части пенсии составляют 10%. «То есть они могут никогда не получить до 10,5%», — сообщил Сергей Беляков.

Вместе с тем президент АНПФ подчеркнул, что руководство ассоциации не поддерживает предложенную Минфином и ЦБ концепцию пенсионной реформы. По мнению Сергея Белякова, это нововведение может привести к полному исчезновению накопительной части пенсионных сбережений граждан страны.