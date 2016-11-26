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Путин: фонд «Подари жизнь» помог многим детям справиться с онкологией

Глава государства поздравил организацию с ее 10-летием

Президент России Владимир Путин заявил, что благодаря работе фонда «Подари жизнь» многим детям удалось справиться с онкологическими заболеваниями и вернуться к полноценной жизни. Об этом глава государства написал в поздравительной телеграмме по случаю 10-летия создания организации.

Текст документа был размещен на сайте Кремля.

«Все эти годы ваша организация, объединяющая деятельных, душевно щедрых, неравнодушных к чужой беде людей, занимается благородным и очень нужным делом — оказывает реальную помощь детям, столкнувшимся с тяжелым недугом», — сообщает президент РФ.

Кроме того, глава государства отметил, что работа фонда «Подари жизнь» стала примером социальной ответственности. Так, благодаря действиям сотрудников организации удается улучшать качество жизни тяжелобольных детей и их родителей и эффективность проведения государственной политики в сфере оказания медицинских услуг.

Фонд «Подари жизнь» осуществляет сбор средств на лечение и реабилитацию детей с онкологическими заболеваниями и болезнями крови.

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Известия // суббота, 26 ноября 2016 года

Путин: фонд «Подари жизнь» помог многим детям справиться с онкологией

Глава государства поздравил организацию с ее 10-летием

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