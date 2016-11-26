Возбуждено дело по факту гибели десантников на Кубани

Уголовное дело возбуждено по факту смерти трех десантников, пропавших 24 ноября на Кубани во время проведения учебно-тренировочных прыжков с парашютом.

Тело одного военнослужащего обнаружили в реке Кубань в Темрюкском районе 25 ноября, тела еще двух — 26-го.

По данным Ленты.ру, уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 293 УК РФ «Халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух или более лиц».

Дело возбуждено военно-следственным отделом по Новороссийскому гарнизону СК РФ, уточняется в сообщении.