Около 40 авиарейсов отменено в аэропортах Москвы

В результате ухудшения погодных условий в аэропортах Москвы было задержано около 20 авиарейсов, еще около 40 отменено, свидетельствует информация, размещенная на портале «Яндекс. Расписание».

По состоянию на 16.00 мск, в аэропорту Домодедово были отменены три рейса и еще 11 задержаны, в Шереметьево — семь рейсов задержаны и 36 отменены. При этом в аэропорту расписание рейсов не было изменено.

Ранее в столичном ГУ МЧС России предупредили жителей города о сильном снеге и порывистом ветре в регионе. В министерстве призвали жителей Москвы соблюдать правила безопасности и быть аккуратными на дорогах.