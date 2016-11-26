Сирия требует от Турции вывода войск со своей территории

Об этом заявил первый заместитель главы сирийского МИДа Фейсал Микдад
Первый заместитель главы МИД Сирии Фейсал Микдад заявил, что за напряженность в северных регионах страны ответственность несет Турция.
Дипломат потребовал, чтобы власти соседнего государства вывели свои военные подразделения с территории Сирийской Арабской Республики (САР).
Турция начала военную операцию под названием «Щит Евфрата» в Сирии 24 августа. С официальным Дамаском действия своих военных Анкара не координирует. Ранее власти Сирии неоднократно оценивали действия Турции как оккупацию, передает «Федеральное агентство новостей».
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