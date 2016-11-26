Сирия требует от Турции вывода войск со своей территории

Первый заместитель главы МИД Сирии Фейсал Микдад заявил, что за напряженность в северных регионах страны ответственность несет Турция.



Дипломат потребовал, чтобы власти соседнего государства вывели свои военные подразделения с территории Сирийской Арабской Республики (САР).

Турция начала военную операцию под названием «Щит Евфрата» в Сирии 24 августа. С официальным Дамаском действия своих военных Анкара не координирует. Ранее власти Сирии неоднократно оценивали действия Турции как оккупацию, передает «Федеральное агентство новостей».