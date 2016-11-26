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Стали известны соперники РФ в групповом этапе Кубка конфедераций

В ходе турнира команда сыграет со сборными Португалии, Мексики и Новой Зеландии

Фото: TASS/ AP/ Ivan Sekretarev

Сборная России по футболу сыграет в группе A Кубка конфедераций с командами Португалии, Мексики и Новой Зеландии.

Как сообщает «РИА Новости», турнир начнется 17 июня 2017 года и будет продолжаться до 2 июля. Первый матч пройдет 17 июня в Санкт-Петербурге, на нем сборная РФ встретится со сборной Новой Зеландии. После этого россияне сыграют с командой Португалии 21 июня в Москве, а со сборной Мексики — 24 июня в Казани.

Отмечается, что команда Португалии является действующим чемпионом европейского континента, Мексика — обладатель Кубка КОНКАКАФ, а Новая Зеландия — Кубка наций Океании.

При этом в состав группы B вошли команды Германии, Чили, Австралии. Кроме того, в нее войдет сборная — победительница Кубка африканских наций, которая определится в феврале 2017 года.

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Известия // суббота, 26 ноября 2016 года

Стали известны соперники РФ в групповом этапе Кубка конфедераций

Стали известны соперники РФ в групповом этапе Кубка конфедерацийВ ходе турнира команда сыграет со сборными Португалии, Мексики и Новой Зеландии

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