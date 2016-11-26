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Путин и Эрдоган обсудили по телефону ситуацию в Сирии

Политики обменялись мнениями, сообщила пресс-служба Кремля

Владимир Путин поговорил в субботу по телефону с президентом Турции Тайипом Эрдоганом. Главы государств обсудили ситуацию в Сирии и обменялись мнениями, сообщает пресс-служба главы российского государства.

«Сегодня состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Турецкой Республики Реджепом Эрдоганом, в ходе которого продолжен обмен мнениями по ситуации в Сирии», — говорится в сообщении.

Накануне президенты России и Турции в ходе телефонной беседы условились продолжать диалог по линии министерств иностранных дел, военных ведомств и спецслужб двух стран в целях борьбы с терроризмом.

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Известия // суббота, 26 ноября 2016 года

Путин и Эрдоган обсудили по телефону ситуацию в Сирии

Политики обменялись мнениями, сообщила пресс-служба Кремля

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