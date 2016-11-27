В Непале при падении джипа с обрыва погибли семь человек

В центральной части Непала при падении перегруженного джипа со стометрового обрыва погибли по меньшей мере семь человек, еще 18 пострадали.

Как передает агентство Синьхуа, инцидент произошел в районе Навалпараси в 170 км к западу от столицы Катманду.

Пострадавших в результате аварии доставили в медучреждение, при этом трое из них находятся в критическом состоянии.

Сотрудники полиции расследуют обстоятельства инцидента. Отмечается, что транспортное средство было сильно перегружено и его эксплуатировали без соблюдения правил дорожного движения.