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В Непале при падении джипа с обрыва погибли семь человек

Еще 18 пострадали

В центральной части Непала при падении перегруженного джипа со стометрового обрыва погибли по меньшей мере семь человек, еще 18 пострадали.

Как передает агентство Синьхуа, инцидент произошел в районе Навалпараси в 170 км к западу от столицы Катманду.

Пострадавших в результате аварии доставили в медучреждение, при этом трое из них находятся в критическом состоянии.

Сотрудники полиции расследуют обстоятельства инцидента. Отмечается, что транспортное средство было сильно перегружено и его эксплуатировали без соблюдения правил дорожного движения.

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Известия // воскресенье, 27 ноября 2016 года

В Непале при падении джипа с обрыва погибли семь человек

Еще 18 пострадали

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