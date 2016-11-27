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Юнкер заявил, что Россия для Евросоюза — равноправный партнер

Председатель Еврокомиссии уточнил, что РФ не является «региональной державой», как ранее ее назвал Барак Обама

Россия для Евросоюза является равноправным партнером, об этом в интервью заявил председатель Еврокомиссии (ЕК) Жан-Клод Юнкер.

«Я бы хотел вести дискуссии с Россией на равных», — приводит слова Юнкера «РИА Новости».

Политик отметил, что оценка президента США Обамы, когда он назвал Россию «региональной державой», была большой ошибкой. Структуру безопасности без участия Москвы в Европе выстроить невозможно, заключил Юнкер.

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Известия // воскресенье, 27 ноября 2016 года

Юнкер заявил, что Россия для Евросоюза — равноправный партнер

Председатель Еврокомиссии уточнил, что РФ не является «региональной державой», как ранее ее назвал Барак Обама

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