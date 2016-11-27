Юнкер заявил, что Россия для Евросоюза — равноправный партнер

Россия для Евросоюза является равноправным партнером, об этом в интервью заявил председатель Еврокомиссии (ЕК) Жан-Клод Юнкер.



«Я бы хотел вести дискуссии с Россией на равных», — приводит слова Юнкера «РИА Новости».

Политик отметил, что оценка президента США Обамы, когда он назвал Россию «региональной державой», была большой ошибкой. Структуру безопасности без участия Москвы в Европе выстроить невозможно, заключил Юнкер.