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В Москве завершились съемки мистического триллера «Проводник»

В главных ролях нового фильма режиссера Ильи Максимова снялись Евгений Цыганов и Александра Бортич

Режиссер Илья Максимов, известный по телесериалам «Косатка» и «Пятая стража», завершил съемки триллера про маньяков и призраков. 

— У нас сложный постановочный фильм: мистику в кино, полеты во сне и наяву, страшные дома, тайны — всё это создавать непросто, — рассказал Максимов. — Мы очень тщательно подошли к выбору натуры — решили снимать не в панельных домах и подвалах, а выбрали старинные усадьбы. Ездили далеко от Москвы, чтобы снять настоящий лес и сказочные поля, чтобы природа была природой... Снимали в библиотеке имени Ленина. Там энергетика сумасшедшая — столько десятилетий люди ходят туда, читают, колдуют над книгами.

По сюжету главная героиня картины, Катя (Александра Бортич), обладает мистическим даром — она видит призраков. Когда пропадает Катина сестра-близнец, девушка в одиночку бросается на ее поиски. В полиции подозревают, что сестры вообще  не существует и она — плод Катиного больного воображения.

В процессе поисков сестры Катя понимает, что в городе орудует серийный маньяк и сестра — одна из его жертв. Еще есть надежда спасти ее, но в мрачном, полном тайн городе нельзя доверять никому, даже самой себе. Одного из главных героев, следователя по фамилии Капков, сыграл популярный российский актер Евгений Цыганов.

— Мой герой Капков — не какой-то необычный человек, он вполне обыкновенный, — рассказывает Цыганов. — Просто судьба выкинула  с ним такой вот фортель. И теперь ему приходится с этим как-то жить и что-то делать дальше.

Съемки проходили в Москве и ближнем Подмосковье, а одну из сцен снимали в усадьбе Знаменское-Садки в Битцевском парке, который успел прославиться реальной кровавой историей.

В прокат картина выйдет осенью 2017 года.

Известия // воскресенье, 27 ноября 2016 года

В Москве завершились съемки мистического триллера «Проводник»

В главных ролях нового фильма режиссера Ильи Максимова снялись Евгений Цыганов и Александра Бортич

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