США потратят три миллиарда долларов на беспилотные подлодки

Министерство обороны США (Пентагон) потратит $3 млрд на реализацию проекта беспилотных подводных лодок для военно-морских сил.



Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на газету Washington Post, основная работа ведется над передачей коммуникационных команд. В настоящее время прототипы беспилотных субмарин могут оставаться под водой несколько недель.



Цель проекта — создание беспилотных подлодок, которые годами смогут находиться в автономном плавании, уточняют СМИ.

