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США потратят три миллиарда долларов на беспилотные подлодки

Проект, заказчиком которого являются военно-морские силы, находится в стадии разработки

Министерство обороны США (Пентагон) потратит $3 млрд на реализацию проекта беспилотных подводных лодок для военно-морских сил.

Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на газету Washington Post, основная работа ведется над передачей коммуникационных команд. В настоящее время прототипы беспилотных субмарин могут оставаться под водой несколько недель.

Цель проекта — создание беспилотных подлодок, которые годами смогут находиться в автономном плавании, уточняют СМИ.

Известия // воскресенье, 27 ноября 2016 года

США потратят три миллиарда долларов на беспилотные подлодки

Проект, заказчиком которого являются военно-морские силы, находится в стадии разработки

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