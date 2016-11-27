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Минобороны опубликовало видеоролик ко Дню морской пехоты ВМФ

Ролик называется: «Там, где мы, там – победа!»

Поздравительное видео в честь Дня морской пехоты Военно-морского флота (ВМФ) опубликовало министерство обороны России. Видеоролик размещен на страничке российского военного ведомства на сервисе видеохостинга Ютьюб. День морской пехоты ВМФ России отмечается 27 ноября.

Ролик министерства обороны называется: «Там, где мы, там – победа!».

На динамичном видео военнослужащие выполняют прыжки с парашютом, преодолевают препятствия и проходят тренировки по десантированию на берег.

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Известия // воскресенье, 27 ноября 2016 года

Минобороны опубликовало видеоролик ко Дню морской пехоты ВМФ

Ролик называется: «Там, где мы, там – победа!»

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