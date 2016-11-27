Макгрегор отказался от титула абсолютного чемпиона в полулегком весе

Ирландский боец смешанных боевых искусств Конор Макгрегор отказался от титула Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полулегком весе, сохранив пояс в легком весе, сообщили в пресс-службе организации.

Спортсмен завоевал титул чемпиона в легком весе 12 ноября после победы над бойцом из США Эдди Альваресом. Конор Макгрегор был первым бойцом в истории UFC, который обладал двумя чемпионскими титулами в разных весовых категориях.

В прошлом году ирландец стал абсолютным чемпионом в полулегком весе, одержав победу над бразильцем Жозе Алду. После отказа бойца от своего титула новым абсолютным чемпионом в этой категории становится бразилец Жозе Альдо.

Всего на счету ирландского бойца 23 поединка, в которых он 20 раз одерживал победу (17 нокаутом).