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30 человек погибли при нападении боевиков на востоке Республики Конго

Еще около 20 человек были ранены

На востоке Демократической Республики Конго боевики повстанческой группировки народности нанде убили по меньшей мере 30 мирных жителей этнической группы хуту.

Как передает агентство Reuters, в результате нападения еще около 20 человек получили ранения.

«Боевики «Маи-Маи Мазембе», вооруженные автоматами и мачете, напали на деревню Луханга около 5.00 (7.00 мск)», — сообщил представитель администрации провинции Северное Киву Джой Бокеле.

Отмечается, что в 2016 году между двумя племенами неоднократно возникали вооруженные конфликты.

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Известия // воскресенье, 27 ноября 2016 года

30 человек погибли при нападении боевиков на востоке Республики Конго

Еще около 20 человек были ранены

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