30 человек погибли при нападении боевиков на востоке Республики Конго

На востоке Демократической Республики Конго боевики повстанческой группировки народности нанде убили по меньшей мере 30 мирных жителей этнической группы хуту.

Как передает агентство Reuters, в результате нападения еще около 20 человек получили ранения.

«Боевики «Маи-Маи Мазембе», вооруженные автоматами и мачете, напали на деревню Луханга около 5.00 (7.00 мск)», — сообщил представитель администрации провинции Северное Киву Джой Бокеле.

Отмечается, что в 2016 году между двумя племенами неоднократно возникали вооруженные конфликты.