Министры энергетики РФ, Алжира и Венесуэлы встретятся в понедельник

Министр энергетики Алжира Нуреддин Бутерфа и его венесуэльский коллега Эулохио дель Пино в понедельник, 28 ноября, прибудут в Москву, где состоится их встреча с министром энергетики России Александром Новаком, передает «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что министры намерены посетить Москву до встречи стран-членов ОПЕК в Вене 30 ноября. В Алжире Эулохио дель Пино и Нуреддин Бутерфа проведут двусторонние переговоры, после которых вечером в понедельник встретятся с Новаком в Москве.

Сторонами будет обсуждаться возможность закрепления соглашения о заморозке уровня добычи нефти.