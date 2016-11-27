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Министры энергетики РФ, Алжира и Венесуэлы встретятся в понедельник

Сторонами обсудят возможность закрепления соглашения о заморозке уровня добычи нефти

Министр энергетики Алжира Нуреддин Бутерфа и его венесуэльский коллега Эулохио дель Пино в понедельник, 28 ноября, прибудут в Москву, где состоится их встреча с министром энергетики России Александром Новаком, передает «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что министры намерены посетить Москву до встречи стран-членов ОПЕК в Вене 30 ноября. В Алжире Эулохио дель Пино и Нуреддин Бутерфа проведут двусторонние переговоры, после которых вечером в понедельник встретятся с Новаком в Москве.

Сторонами будет обсуждаться возможность закрепления соглашения о заморозке уровня добычи нефти.

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Известия // воскресенье, 27 ноября 2016 года

Министры энергетики РФ, Алжира и Венесуэлы встретятся в понедельник

Сторонами обсудят возможность закрепления соглашения о заморозке уровня добычи нефти

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