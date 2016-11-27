Новости, деловые новости - Известия
Воскресенье,
27 ноября
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Мир   |     |   написать авторам

La Stampa опубликовала статью с речью Путина на Валдайском форуме

В публикации президент РФ призвал мировое сообщество объединиться для борьбы с терроризмом

Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Итальянское издание La Stampa опубликовало статью за авторством президента РФ Владимира Путина «Время, чтобы доверять России, общий фронт против террора».

В публикации приводятся выдержки из выступления главы государства на Валдайском форуме, который прошел в Сочи с 24 по 27 октября. В частности, в статье содержатся высказывания Владимира Путина о выборах президента США.

«Неужели кто-то всерьез думает, что Россия может повлиять на выбор американского народа? Это что, банановая страна? Это великая держава», — цитирует La Stampa российского лидера.

Кроме того, президент отметил, что некоторые партнеры Москвы не стремятся решать реальные международные проблемы. В качестве примера глава государства привел созданное еще во времена холодной войны НАТО, которое не было адаптировано к новым условиям, несмотря на все заявления.

Российский лидер также пояснил, что нынешнюю систему международных отношений «постоянно лихорадит», а принципы в политике и экономике постоянно изменяются в соответствии с интересами «сильных мира сего». Вместе с тем президент подчеркнул, что справиться с одной из основных угроз современному миропорядку — терроризмом — можно, только объединив усилия.

Читайте также:

Песков: Путин — не сторонник нагнетания напряженности в мире

Известия // воскресенье, 27 ноября 2016 года

La Stampa опубликовала статью с речью Путина на Валдайском форуме

La Stampa опубликовала статью с речью Путина на Валдайском форумеВ публикации президент РФ призвал мировое сообщество объединиться для борьбы с терроризмом

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Наталья Логвинова

предприниматель

Все мнения

Фотолента

Фидель Кастро. Конец эпохи

Фидель Кастро. Конец эпохи

Мнение

Александр Проханов

писатель

Все мнения

Мнение

Сергей Арбузов

политик

Все мнения

Мнение

Наталья Треушникова

врач

Все мнения

Мнение

Алексей Мухин

политолог

Все мнения

Мнение

Ростислав Ищенко

политолог

Все мнения

Мнение

Дмитрий Боровиков

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Игорь Чернышенко

сенатор

Все мнения

Мнение

Евгения Осипова

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Алексей Чаплыгин

эксперт

Все мнения

Мнение

Андрей Назаров

общественный деятель

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке