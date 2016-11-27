La Stampa опубликовала статью с речью Путина на Валдайском форуме

Итальянское издание La Stampa опубликовало статью за авторством президента РФ Владимира Путина «Время, чтобы доверять России, общий фронт против террора».

В публикации приводятся выдержки из выступления главы государства на Валдайском форуме, который прошел в Сочи с 24 по 27 октября. В частности, в статье содержатся высказывания Владимира Путина о выборах президента США.

«Неужели кто-то всерьез думает, что Россия может повлиять на выбор американского народа? Это что, банановая страна? Это великая держава», — цитирует La Stampa российского лидера.

Кроме того, президент отметил, что некоторые партнеры Москвы не стремятся решать реальные международные проблемы. В качестве примера глава государства привел созданное еще во времена холодной войны НАТО, которое не было адаптировано к новым условиям, несмотря на все заявления.

Российский лидер также пояснил, что нынешнюю систему международных отношений «постоянно лихорадит», а принципы в политике и экономике постоянно изменяются в соответствии с интересами «сильных мира сего». Вместе с тем президент подчеркнул, что справиться с одной из основных угроз современному миропорядку — терроризмом — можно, только объединив усилия.