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В результате стычек ополченцев с полицией в Уганде погибли 55 человек

Инцидент произошел в городе Касесе

В результате стычек между сотрудниками правоохранительных органов и ополченцев на западе Уганды погибли по меньшей мере 55 человек, сообщили в местной полиции.

Как передает агентство Франс Пресс, инцидент произошел в городе Касесе 26 ноября. Как сообщил представитель городской полиции Эндрю Феликс Кавеси, жертвами столкновений стали 14 правоохранителей и 41 повстанец.

По его словам, ополченцы напали на сотрудников полиции, когда те осуществляли патрулирование местности.

«Нападавшие бросили самодельную гранату, которая ранила одного солдата, силовики вступили в перестрелку», — пояснил Эндрю Феликс Кавеси.

Отмечается, что повстанцы были членами антиправительственной группировки «Движение Рвензуруру», которая поддерживает местного племенного короля.

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Известия // воскресенье, 27 ноября 2016 года

В результате стычек ополченцев с полицией в Уганде погибли 55 человек

Инцидент произошел в городе Касесе

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