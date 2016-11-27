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Украинское судно, спасенное российским кораблем, задержано в Греции

Причиной задержания названо техническое состояние, не соответствующее нормам

Украинское рыболовецкое судно, спасенное ранее в Средиземном море российским кораблем «Вице-адмирал Кулаков», задержано в Греции.

Причиной задержания называют техническое состояние, не соответствующее нормам. Кроме этого, на борту корабля обнаружен груз сигарет. Происхождение груза вызывает вопросы у властей Греции, передает «РИА Новости».

«После проверки были выявлены существенные нарушения и механические повреждения, из-за чего власти порта запретили судну выйти из порта», — говорится в сообщении.

На борту корабля находится экипаж из семи моряков.

Российские моряки спасли украинское судно, два дня дрейфовавшее в Средиземноморье, 24 ноября. Украинскую рыболовецкую шхуну «097» после спасения передали спасательным службам Греции в районе острова Гавдос.

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Известия // воскресенье, 27 ноября 2016 года

Украинское судно, спасенное российским кораблем, задержано в Греции

Причиной задержания названо техническое состояние, не соответствующее нормам

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