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Бойцы ММА из РФ стали победителями во всех категориях чемпионата

Чемпионат мира проходил в китайском Макао 26–27 ноября

Сборная РФ завоевала победу во всех семи весовых категориях на чемпионате мира по смешанным единоборствам (ММА), который прошел в китайском Макао.

В составе российской команды победителями стали Омар Нурмагомедов (весовая категория до 61,2 кг), Курбан Тайгибов (до 65,8 кг), Мурад Рамазанов (до 70,3 кг), Алибег Расулов (до 77,1 кг), Гамзат Хирамагомедов (до 84 кг), Магомед Анкалаев (до 93 кг), Амирхан Исагаджиев (свыше 93 кг).

Чемпионат мира проходил в Макао 26–27 ноября.

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Известия // воскресенье, 27 ноября 2016 года

Бойцы ММА из РФ стали победителями во всех категориях чемпионата

Чемпионат мира проходил в китайском Макао 26–27 ноября

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