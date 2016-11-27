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Росберг впервые стал победителем чемпионата «Формулы-1»

Гонщику из ФРГ удалось набрать 385 очков в общем зачете

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Немецкий гонщик из команды Mercedes Нико Росберг впервые завоевал титул чемпиона мира по автогонкам в классе машин «Формула-1».

Несмотря на то что на заключительном 21-м этапе соревнования в Абу-Даби пилот финишировал вторым, ему удалось набрать наибольшее количество очков — 385.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

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Его соперник британец Льюис Хэмилтон не смог стать четырехкратным чемпионом мира, уступив немцу пять баллов (380). При этом ему удалось финишировать первым на трассе в Абу-Даби. На третьем месте находится австралийский гонщик Red Bull Даниэль Риккьярдо c 256 очками.

Россиянин Даниил Квят из команды Toro Rosso не смог закончить последний этап, сойдя на 16-м круге из 55 из-за технических проблем. В общем зачете чемпионата он с 25 очками расположился на 14-й строчке.

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Известия // воскресенье, 27 ноября 2016 года

Росберг впервые стал победителем чемпионата «Формулы-1»

Росберг впервые стал победителем чемпионата «Формулы-1»Гонщику из ФРГ удалось набрать 385 очков в общем зачете

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